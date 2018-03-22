Maradona: "Messi kimseye bir şey ispatlamak zorunda değil"

Maradona ile Messi futbol dünyasından sürekli birbirleriyle mukayese edilen iki isim.
Kimileri 1986'da Arjantin'e tek başına dünya kupasını kazandıran Maradona'nın eşi benzeri olmadığını düşünürken kimileri de Messi'nin Barcelona ile yaptıklarıyla şimdiden tarihe geçtiğini vurguluyor.
2010 Dünya Kupası'nda Arjantin teknik direktörü olan Maradona'dan eski öğrencisine destek geldi. Maradona, Messi'nin baskıya aldırış etmeden sadece oynadığı futbola odaklanıp keyif alması gerektiğini söyledi.
Efsanevi yıldız, "Dünya kupası kazanıp kazanamadığı yönündeki eleştirileri kulak arkası etmeli. Çünkü kimseye bir şey ispatlamak zorunda değil" diye konuştu.
Maradona, Jorge Sampaoli yönetimindeki Arjantin'in dünya kupasının favorilerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.