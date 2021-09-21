Marsilya - Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Liginde ikinci müsabakalar başlıyor. İlk maçta İtalya’nın köklü kulübü Lazio’yu 1-0 ile deviren Galatasaray bu kez Fransa’nın güçlü takımı Marsilya ile karşılaşacak.



Marsilya ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotif Moskova karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.



MARSİLYA - GALATASARAY NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?



Marsilya - Galatasaray mücadelesi 30 Eylül saat 22:00’de (TSI) ev sahibi Marsilya’nın Stade Velodrome’de oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan yayınlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Temsilcimiz Galatasaray’da yeni transfer Gustavo Assunção’nun adı UEFA listesinde yer almıyor. Listede bulunan Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ise sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.



Marsilya’da ise adı listede yer almayan genç oyuncu Oussama Targhalline dışında eksik bulunmuyor.



Milli oyuncumuz Cengiz Ünder de Marsilya’da oynayabilecek durumda.



Muhtemel 11’ler



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil



MARSİLYA: López, Saliba, Balerdi, Peres, Gueye, Lirola, Guendouzi, Payet, Cengiz, De la Fuente, Dieng

"Diagne, Galatasaray'a kafa tutamaz"