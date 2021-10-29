Mesut Özil, Konyaspor maçında yok

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil kadroya alınmadı.



Yıldız isim ağrı şikayetleri nedeniyle Konya deplasmanına gtmeyecek.



MESUT ÖZİL'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu 3 gol atarken 1 asist yaptı.



Özil sakatlık ve hastalık nedeniyle Olimpiakos ve Altay maçlarında oynamadı. Fenerbahçe'nin 2-1 yendiği Kasımaşa maçında ise yedek kulübesinde yer aldı.