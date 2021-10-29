Mesut Özil, Konyaspor maçında yok

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil ağrı şikayetleri nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Haberler - Ntvspor 29.10.2021 - 20:48

Mesut Özil, Konyaspor maçında yok

'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olan 'de yıldız futbolcu kadroya alınmadı.

Yıldız isim ağrı şikayetleri nedeniyle Konya deplasmanına gtmeyecek.

MESUT ÖZİL'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu 3 gol atarken 1 asist yaptı.

Özil sakatlık ve hastalık nedeniyle Olimpiakos ve Altay maçlarında oynamadı. Fenerbahçe'nin 2-1 yendiği Kasımaşa maçında ise yedek kulübesinde yer aldı.

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