MHK'nın yeni başkanı belli oluyor

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantının ardından kararını açıklayacak.

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor - Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 16:18

MHK'nın yeni başkanı belli oluyor

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Merkez Hakem Kurulu'nda Serdar Tatlı'nın istifasının ardından yeni başkan belli oluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantı ile merkez hakem kurulunun yeni başkanına karar verecek.

Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, Kulüp Başkanlarından Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Burak Elmas’ın yanı sıra TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi. 

Yapılan görüş alışverişinin ardından kulüp başkanları Riva’dan ayrıldı.

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