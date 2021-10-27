MHK'nın yeni başkanı belli oluyor: Kulüpler Mustafa Çulcu'yu istiyor

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Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor.

Riva’da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, kararını bugün açıklayacak.

Kulüpler Birliği Mustafa Çulcu isminde birleşti. Çulcu, 2006-2007 yıllarında MHK başkanlığı yapmıştı.

Federasyon bugün yapılacak toplantının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını kamuoyuna duyuracak.

MUSTAFA ÇULCU KİMDİR?



MHK'nın eski başkanlarından Mustafa Çulcu, 1 Ocak 1960 Balıkesir'de doğdu. Aynı zamanda eski futbol hakemi olan Çulcu, Süper Lig'de 13 sezon boyunca maç yönetti. Toplamda 167 karşılaşmada düdük çalan Mustafa Çulcu bir dönem spor yazarlığı da yaptı.

Mustafa Çulcu

YENİ MHK BAŞKANI KİM OLACAK?

