MHK'nın yeni başkanı belli oluyor: Kulüpler Mustafa Çulcu'yu istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu’nu belirlemek için toplandı. Kulüpler Birliği, eski MHK başkanlarından Mustafa Çulcu’yu istiyor.

Haberler - Ntvspor 27.10.2021 - 14:54 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 15:05

MHK'nın yeni başkanı belli oluyor: Kulüpler Mustafa Çulcu'yu istiyor

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Merkez Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor.

Riva’da toplanan Türkiye Federasyonu yönetim kurulu, kararını bugün açıklayacak.

Kulüpler Birliği Mustafa Çulcu isminde birleşti. Çulcu, 2006-2007 yıllarında MHK başkanlığı yapmıştı.

Federasyon bugün yapılacak toplantının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını kamuoyuna duyuracak.

MUSTAFA ÇULCU KİMDİR?

MHK'nın eski başkanlarından Mustafa Çulcu, 1 Ocak 1960 Balıkesir'de doğdu. Aynı zamanda eski futbol hakemi olan Çulcu, Süper Lig'de 13 sezon boyunca maç yönetti. Toplamda 167 karşılaşmada düdük çalan Mustafa Çulcu bir dönem spor yazarlığı da yaptı.

Mustafa Çulcu Mustafa Çulcu

YENİ MHK BAŞKANI KİM OLACAK?

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