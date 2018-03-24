Miami Açık'ta tek kadınlarda Caroline Wozniacki, tek erkeklerde ise Novak Djokovic rakiplerine yenilerek turnuvaya erken veda etti.
ABD'de düzenlenen toplam 8 milyon dolar ödüllü turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Danimarkalı Wozniacki, tek kadınlar ikinci turunda karşılaştığı Porto Rikolo Monica Puig'e 0-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek elendi.
Tek erkekler ikinci turunda ise uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden korta dönen eski dünya 1 numarası Sırp Djokovic, dünya 47'ncisi Fransız Benoit Paire'ye 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvada bir üst turu göremedi.
Miami Açık'ta favoriler kaybetti
Anadolu AjansıSpor
Tek kadınlarda Danimarkalı Wozniacki, tek erkeklerde ise Sırp Djokovic ikinci turda elendi
Miami Açık'ta tek kadınlarda Caroline Wozniacki, tek erkeklerde ise Novak Djokovic rakiplerine yenilerek turnuvaya erken veda etti.