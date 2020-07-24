Mike Tyson 15 yıl sonra ringlere geri dönüyor (Mike Tyson kimdir?)

15 yıl aradan sonra ringlere geri dönen Mike Tyson 2004 yılında geçirdiği ameliyat sebebiyle kariyerini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Kariyerine kaldığı yerden devam eden Tyson eylül ayında 51 yaşındaki eski boksör Roy Jones Junior ile ringde karşılaşacak.

MİKE TYSON KİMDİR?

30 Haziran 1966 Brooklyn doğumlu Michael Gerard Tyson 54 yaşındadır. Müslüman olduktan sonraki adı Malik Abdul Aziz olarak değişmiştir. Lakabı "Demir Mike"tır. 1,78 cm boyunda ve 98–100 kg ağırlığındaki boksör 1985 yılında yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta 8. saniyede nakavtla yendi.

20 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasına adını yazdıran Tyson kısa süre sonra Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı.

Mike Tyson'ın ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz suçlamasından dolayı 3 yıl hapis ile cezalandırıldı. Girdiği hapishanede Müslüman olan Tyson Malik Abdülaziz ismini aldı. Cezası bittikten sonra bir barda çıkardığı kavga yüzünden tekrar mahkemelik oldu. 1997 yılında Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandıktan sonra Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.

31 Temmuz 2004 yılında ise Tyson geri dönüş maçına, İngiliz Danny Williams ile karşılaşmaya gitti. Tyson ilk iki raundu kazandıktan sonra üçüncü rauntta Williams, hileli hareketler yapmaya başladı ve ceza puanları yedi. Dördüncü rauntta sürpriz bir şekilde Williams, Tyson'ı nakavt etti. Maç sonrasında Tyson'ın tek bacakla dövüştüğü, diğer bacağının bağlarında bir kopma olduğu açıklandı. Kariyerindeki beşinci yenilgisini yaşayan Tyson maçtan 4 gün sonra bacağından ameliyat oldu. Menajeri Shelly Finkel, Tyson'ın bacağındaki sorunu yüzünden hasara yol açacak sağ kroşelerini atamadığını belirtti.

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