Milli boksör Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu oldu

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.



İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.



Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.



48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.

"EKİP OLARAK İNANDIK"



Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit, milli boksör Ayşe Çağırır'ın dünya şampiyonluğu için, "Çok şükür kazandık. Ekip olarak inandık. İnancın, vazgeçmemenin, doğru çalışmanın sonucunu Ayşe bize gösterdi" dedi.



Şampiyonada toplam 5 sıklette final maçına çıkacaklarını aktaran Yiğit, "Bugün bir tane finalimiz vardı. Çok şükür kazandık. Ekip olarak inandık. İnancın, vazgeçmemenin, doğru çalışmanın sonucunu Ayşe bize gösterdi." dedi.

"BAŞARI TESADÜF DEĞİL"



Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Yiğit, "Bu başarının tesadüf olmadığını biliyorum. Bunu bekliyordum. Bundan sonraki finallerimizin de böyle geçeceğini düşünüyorum. Bize destek olan federasyon başkanımıza, çalışanlarına, kulüp başkanlarımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Onlar bize inandı. Biz de gereğini yaptık. Bu madalyayı tüm halkımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan ise milli sporcuların 4 finale daha çıkacağını belirterek, "Ayşe Çağırır, bu Dünya Şampiyonası'nda açılışı yaptı. İnşallah devamı gelecek. Bu başarıyı ülkemize 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda hediye ediyoruz. İnşallah diğer sporcularımız da yarın İstiklal Marşı'mızı okutacak." şeklinde görüş belirtti.

