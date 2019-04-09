Milli güreşçi Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya Avrupa Şampiyonu oldu

Son dakika haberi! Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı.



Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.



Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Süleyman Atlı, ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'ı 11-0, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3 ve yarı finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükselmişti.

MUSTAFA KAYA DA ALTIN MADALYA KAZANDI

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile karşılaştı.





Finalde rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.





Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov'u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov'u 9-4, yarı finalde ise Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'i 6-6 sona eren müsabakada son puan avantajıyla yenerek finale yükselmişti.