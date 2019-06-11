EURO 2020 yolunda 3'te 3 yaparak ülkemize büyük sevinç yaşatan A Milli Takımımız, H Grubu 4. maçında İzlanda'ya konuk oldu. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-1 kaybetti.



İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri Sigurdsson kaydederken A Milli Takımımızın tek sayısı ise ay-yıldızlı forma ile ilk golünü atan Dorukhan Toköz'den geldi.



Bu sonuç sonrası ay-yıldızlı ekibimiz 9 puanda kalırken liderliği de Fransa'ya kaptırdı.



Seyircisinin de desteğini arkasını alan İzlanda maça etkili başlayan taraf oldu. İzlanda atakları karşısında zor anlar yaşayan A Milli Takımımız rakip alanda da bir varlık gösteremedi.



21. dakikada rakip İzlanda maçta 1-0 öne geçti. Golü atan isim ise Sigurdsson oldu. Ceza sahasının sağ çaprazında Hasan Ali, Sigurdsson'a bir faul yaptı. İzlanda tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Sigurdsson topa vurmayı başardı ve topu ağlara gönderdi.



İzlanda ataklarını bu dakikalarda engelleyemedik. 28. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından savunma arkasına sızan Gylfi Sigurdsson'un vuruşuna Mert Günok izin vermedi. Bu atağın hemen bir dakika sonrası yine Mert başarılı bir kurtarışla farkın açılmasını engelledi. Ceza sahasında oluşan karambolde Merih'in ters vuruşu kaleye doğru yönelirken Mert Günok son anda uzanıp parmaklarıyla topu kornere çeldi.



Mücadelenin 32. dakikasında Millilerimiz orta sahada resmen kayboldu ve bir kez topu filelerimizde gördük. Skor 2-0'a geldi. Gylfi Sigurdsson'un kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Bjarnason kafayı vurdu. Arka direğe doğru hareketlenen topa yine Ragnar Sigurdsson vuruşunu yaptı, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.



Kalesinde gördüğü iki golün şokunu üzerinden atan ay-yıldızlılar mücadelenin 40. dakikasında Dorukhan ile golü buldu. Genç futbolcunun golü ile aradaki farkı 1'e indirdik. İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Dorukhan, topu ters direkten ağlarla buluşturmayı başardı. Dorukhan Toköz, A Milli Takım'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Millilerimiz soyunma odasına 2-1'lik skorla geride gitmek zorunda kaldı.



Mücadelenin 2. yarısına Şenol Güneş oyuncu değişikliği yaparak başladı. Yusuf Yazıcı, ilk yarıda etkisiz kalan Kenan Karaman yerine oyuna dahil oldu.



Mücadelenin 63. dakikasında Şenol Güneş bir kez daha oyuna müdahalede bulundu. İrfan Can yerine oyuna giren isim Abdülkadir Ömür oldu. Bir oyuncu değişikliği de İzlanda cephesinde yaşandı. Bödvarsson'un yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Sigthorsson oyuna giren isim oldu.



70. dakikadan itibaren İzlanda kalesinde baskı kuran A Milli Takımımız beraberlik golünü aradı. Üst üste poziyona giren ay-yıldızlılar skoru değiştirecek golü bir türlü bulmadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak H Grubu'ndaki ilk puan kaybını yaşadı.



Milli Takımımız, İzlanda ile bugüne kadar oynadığı 12 maçta iki galibiyet, iki beraberlik, 8 de mağlubiyet aldı. 1980'de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Milliler, İzlanda filelerine 11 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 23 gol gördü.



İzlanda: 2 - Türkiye: 1



Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason (Dk. 69 Magnusson), Gudmundsson (Dk. 80 Traustason), Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson (Dk. 64 Sigthorsson)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz (Dk. 85 Güven Yalçın), Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Kenan Karaman (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 21 ve Dk. 32 Ragnar Sigurdsson (İzlanda), Dk. 40 Dorukhan Toköz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hallfredsson, Dk. 72 Bjarnason (İzlanda), Dk. 23 Dorukhan Toköz, Dk. 52 Burak Yılmaz, Dk. 55 Kaan Ayhan, Dk. 56 Zeki Çelik (Türkiye)

