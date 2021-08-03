Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Rusya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milliler çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu. Maçlardaki performansıyla adından söz ettiren Ebrar Karakurt Tokyo 2020'ye damga vurdu. Peki, Ebrar Karakurt kimdir?

03.08.2021 - 12:30

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında?

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Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi. Maçın yıldız isimlerinden biri de Ebrar Karakurt oldu. 

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur.

Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır.

Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2019 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusudur.

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