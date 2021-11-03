Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Milli yüzücü Güneş, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

VİKTORİA ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?



Viktorya Zeynep Güneş, 19 Haziran 1998 tarihinde Ukrayna, Poltava’da doğdu.

Asıl adı Viktoria Solnceva’dır. Annesinin adı Olga ve babasının adı Viktor Solnceva olan Güneş, 2013 yılında henüz 15 yaşındayken Dubai’de yapılan Gençler Dünya Şampiyonası’ndan üç madalyası (birer altın, gümüş ve bronz) var.

Polonya, Poznan’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda ise Milli yüzücü, 50 ve 200 metrelerde şampiyon, 100 metrede ikinci olarak kürsüden hiç inmemişti.

Singapur'da düzenlenen 2015 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50, 100, 200 m kurbağalama ve 200 m bireysel karışıkta toplam dört altın madalya kazandı.

Sporcu bu başarılarıyla FINA tarafından şampiyonadaki en iyi kadın yüzücü seçildi.

2014 yılının başlarında İstanbul’a gelen Viktoria Solnceva, ailesi ile birlikte Türk vatandaşı oldu. Adını da Viktoriya Zeynep Güneş olarak değiştirdi.