İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe Bayram Bektaş getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram Bektaş, Ankaragücü'müzde. Değerli teknik direktörümüze 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bayram Bektaş, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'de görev yapmıştı.