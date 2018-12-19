İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe Bayram Bektaş getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram Bektaş, Ankaragücü'müzde. Değerli teknik direktörümüze 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bayram Bektaş, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'de görev yapmıştı.
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Bayram Bektaş
Anadolu AjansıSpor
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Bayram Bektaş oldu.
İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe Bayram Bektaş getirildi.