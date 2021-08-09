Molde - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Molde'ye konuk olacak. Norveç ekibi Molde ile rövanş maçı için karşı karşıya gelecek olan bordo mavililer, hazırlıklarını sürdürüyor. Macar hakem Adam Farkas'ın yöneteceği Molde - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ntv.com.tr 09.08.2021 - 11:22 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 12:20

Molde - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Molde ile 3-3 berabere kaldı

SON DAKİKA: Trabzonspor, Molde ile 3-3 berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un rövanş müsabakası, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Macar hakem Adam Farkas yönetecek.

Müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını Balazs Szert ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ferenc Karako üstlenecek.

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

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