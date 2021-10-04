Muafiyet talebi reddedilen NBA oyuncusu Andrew Wiggins aşı oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi tarafından muafiyet talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı oldu.

Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 11:23

Muafiyet talebi reddedilen NBA oyuncusu Andrew Wiggins aşı oldu

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NBA, dini gerekçelerle aşıdan muafiyet hakkı talep eden Andrew Wiggins'in başvurusunu reddetmiş ve aşı olmadığı sürece Golden State Warriors'in iç saha maçlarında forma giyemeyeceği bildirmişti.

ABD'de Covid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. Golden State Warriors'ın bağlı olduğu San Francisco'da 12 yaş ve üstü kişilerin, kapalı alanlardaki organizasyonlara aşılı olarak gitme zorunluluğu bulunuyor.

Ligdeki aşılanma oranının yüzde 90'a ulaştığını açıklayan NBA, aşı olmayan oyuncularla ilgili tedbirlerini artırmıştı.

Warriors Başantrenörü Steve Kerr, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Kanadalı forvetin aşısını olduğunu ve artık bu konunun kapandığını söyledi.

Golden State Warriors, yeni sezon öncesi hazırlık maçında yarın Portland Trail Blazers ile karşılaşacak.

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