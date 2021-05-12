Ndao, Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşmanın sona ermesinin ardından Enzo Roco'nun Beşiktaş takımıyla gerginlik yaşadı.

Ardından siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Fatih Karagümrüklü oyuncu Alassane Ndao arasında da gerginlik meydana geldi.



Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma sonrası takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlik sonrası Hakan Korkmaz, Senegalli futbolcunun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülmüştü.



Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu öne sürerek Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu.



Korkmaz'ın ifadesinin alınmasının ardından taraflar stattan ayrıldı.

