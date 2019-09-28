Süper Lig'in 6. haftası sezonun ilk İstanbul derbisine sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe TT Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Galatasaray'da cezası nedeniyle takımının başında yer alamayan Fatih Terim, derbiye Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao ilk 11'iyle başladı. Yabancı sayısı kuralına takılan Seri ve Andone maçı tribünden takip etti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kadro tercihi ise Altay - Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Max Kruse ve Vedat Muriç şeklinde oldu.



Zorlu geceye atak başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Rakip savunmaya baskı yapan sarı-lacivertliler, özellikle Vedat Muriç ile açık aradı. Devre ortasında dengeyi kuran Galatasaray ise Lemina ve Nagatomo ile gole yaklaştı.



Fenerbahçe tarafarı, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı. Fenerbahçeli taraftarlar mücadele öncesinde üzerinde Koray Şener'in resmi bulunan ve "Kalbimizdesin" yazılı pankart açtı.



İkinci yarıya Fenerbahçe oyun değişikliğiyle başladı. Ersun Yanal Isla'yı kenara alırken Deniz Türüç oyuna dahil oldu.



DERBİDE VAR İNCELEMESİ



Maçın 54. dakikasında Lemina, Luiz Gustavo ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'da inceledikten sonra pozisyonun öncesinde orta sahada Babel'in elle oynadığını tespit etti ve Fenerbahçe lehine endirekt vuruş verdi.



Taraftarı önünde galibiyet arayan Galatasaray'da teknik ekip, ilerleyen dakikalarda Lemina-Ömer ve Feghouli-Emre Mor değişikliğine gitti.



İkinci yarıda düşen pas yüzdeleri nedeniyle taraflar rakip sahada pozisyon üretmekte zorlandı. Son bölümde serbest vuruş ve korner kazanan Fenerbahçe, duran toplarla golü aradı ancak sonuç çıkmadı.



Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca hakem Cüneyt Çakır maçı bitiren düdüğü çaldı ve taraftarlar sahadan 1'er puanla ayrıldı: 0-0.



Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste ikinci beraberliğini alırken, Fenerbahçe son 2 haftada 4 puan topladı.

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