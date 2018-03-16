Nefes kesen maç Antalyaspor'un

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42'de Deniz Kadah, 53'te Souleymane Doukara
ve 82'de Harun Alpsoy kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini 66 ve 70'te Mbaye Diagne attı.
Evsahibi İstanbul ekibinde Bernard Mensah, 50'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Ligde 3 maç (2 yenilgi, 1 beraberlik) sonra kazanan teknik direktör Hamza
Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti.
Ligde son 4 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
Kasımpaşa: 2 - Antalyaspor: 3
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef (Dk. 89 Etoundi), Veigneau,
Pavelka, Ahmed Ildiz (Dk. 84 Neumayr), Mensah, Eduok (Dk. 54 Koita), Trezeguet,
Diagne
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles
(Dk. 90 3 Musa Nizam), Maicon (Dk. 87 Chico), Deniz Kadah, Jevtovic (Dk. 74 Harun
Alpsoy), Doukara
Goller: Dk. 42 Deniz Kadah, Dk. 53 Doukara, Dk. 82 Harun Alpsoy (Antalyaspor), Dk.
66 ve 70 Diagne (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 50 Mensah (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sangare, Dk. 40 Charles, Dk. 78 Yekta Kurtuluş, Jevtovic (maç
bittikten sonra) (Antalyaspor)