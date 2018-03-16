Neymar'ın Hawking paylaşımı tepki çekti

Paris Saint Germain'de forma giyen dünyanın en pahalı futbolcusu olan Brezilyalı yıldız Neymar, sakatlığı nedeniyle 2 say sahalardan uzak kalacak. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Neymar, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hayatını kaybettiği gün yaptığı patlaşımla tepki çekti.
Neymar tekerlekli sandalyede oturduğu bir fotoğrafı, Hawking'in depresyondaki insanlar için söylediği, "Olumlu bir tutum ile içinde bulunduğunuz durumdan en üst seviyede fayda sağlayabilirsiniz” sözüyle paylaştı.
Yıldız oyuncunun takipçileri, ALS hastası olan ünlü fizikçi ile Neymar'ın kendini özdeşleştirmesine yoğun tepki gösterdi.