Okçulukta 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlıklar şimdiden başladı

Ordu'da düzenlenen Okçuluk Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Zafer Kupası için kente gelen Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda aldıkları altın madalyayla Türk okçuluğunda önemli bir eksiği giderdiklerini belirtti.



Bundan sonraki hedeflerinin yakalanan bu tarihi başarıyı tekrar etmek ya da daha ileriye götürmek olduğunu ifade eden Ergin, bu hedefleri yakalamak için çalışacaklarını aktardı.



Ergin, tarihi başarıdan sonra sorumluluklarının arttığını, tüm teknik heyet olarak bu durumunun farkında olduklarını dile getirdi.



Artık olimpiyat şampiyonu olmuş bir federasyonun ekibi olarak çalışacaklarını kaydeden Ergin, "Bu bilinçle hareket ederek hemen planlamalarımızı başlattık. 2020 Tokyo Olimpiyatları biter bitmez 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlıklarımızı başlatmış durumdayız. Umut ediyoruz ki Paris'te daha kalabalık şekilde yer alacağız. İnşallah Paris'te bir değil, daha fazla madalya kazanabilecek durumda olacağız." dedi.



Ergin, milli sporcuları Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'e büyük ilgi gösterildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Şu anda onların gösterdikleri başarıyla bu durumu sağladık ancak daha öncesinden bu iki kardeşimiz Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti. Dolayısıyla Mete ve Yasemin, bu başarılarıyla hep gençlere örnek olmuşlardır. Ben bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin her ilindeki kulüplerimizde yeni gençlerimizin okçuluğa başlama noktasında yoğun ilgisi var. Bu, bizim için niceliği artırırken, niteliği de artırmayla ilgili çalışmalar yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bizim de teknik heyet olarak yapmamız gereken okçuluğa olan ilgiyi doğru şekilde yönlendirip yeni şampiyonlar çıkarmak."



Ergin, 15 Eylül'de dünya şampiyonası için ABD'de olacaklarını belirterek, "Hemen arkasından da dünya kupası finalleri olacak. Burada da Mete yarışacak. Dünya şampiyonasında olimpiyat madalyası kazanmış bir ülke olarak orada olacağız. Dünya şampiyonasında sadece Mete olmayacak. Önemli sporcularımız da burada yer alacak. Oradaki amacımız alabildiğimiz kadar fazla yüksek madalya sayısına ulaşmak. İnşallah burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

METE'DEN GENÇ SPORCULARA ÇOK ÇALIŞIN ÖNERİSİ

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ise genç sporculara, hedeflerine ulaşabilmeleri için çok çalışmaları önerisinde bulundu.



Özellikle okçuluğa yeni başlayanların çok severek ve istekli şekilde bu sporu tercih ettiğini kaydeden Gazoz, "Umarım bu şekilde devam ederler. İnşallah da geleceğin şampiyonu olurlar. Hatta yüksek ihtimal ben halen sporcu olacağım ve önümüzdeki süreçte kendileriyle takım arkadaşı olarak şampiyonalara katılabiliriz." şeklinde görüş belirtti.