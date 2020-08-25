PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'un konuğu oluyor.

Ntvspor 25.08.2020 - 11:41

PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi PAOK oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi PAOK oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk olacak.

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak.

PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Ağustos Salı günü oynanacak PAOK - Beşiktaş karşılaşması TSİ 21.00'de başlayacak. Selanik'te Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den naklen yayınlanacak.

İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. 

Karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

MUHTEMEL İLK 11

Ersin, Lens-Vida-Welinton-N'Sakala, Necip, Boyd-Atiba-Mensah-N'Koudou, Larin.

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.

Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.

Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

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