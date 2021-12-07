Paris Saint-Germain (PSG) Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçlarında A grubunu ikinci bitirmeyi garantileyen Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk edecek. Peki, Paris Saint-Germain Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler 07.12.2021 - 16:39

Paris Saint-Germain (PSG) Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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PSG - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain - Club Brugge maçı, bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

PSG-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendes; Rafinha, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappe

Club Brugge: Mignolet, Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vanaken, Balanta, Rits; De Ketelaere, Dost, Lang

Karşılaşma öncesinde PSG'nin 8, Brugge'ün ise 4 puanı bulunuyor.

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