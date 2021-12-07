Paris Saint-Germain (PSG) Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Paris Saint-Germain - Club Brugge maçı, bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

PSG-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendes; Rafinha, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappe



Club Brugge: Mignolet, Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vanaken, Balanta, Rits; De Ketelaere, Dost, Lang

Karşılaşma öncesinde PSG'nin 8, Brugge'ün ise 4 puanı bulunuyor.