Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir sonuç elde etti.



UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Partizan ile 1-1 berabere kaldı.

İki takımın da pozisyonlar bularak başladığı mücadelede ilk gol Partizan'dan geldi. 14. dakikada sol kanattan gelişen atakta Goran Zakaric'in içeri çevirdiği ortayı kafayla tamamlayan Ricardo Gomes, ev sahibini öne geçirdi.



Ancak temsilcimiz bu gole bir dakika sonra cevap verdi. Ricardo Quaresma’nın ortasında topu kafayla kaleye gönderen Tolgay Arslan 15. dakikada maça yeniden eşitliği getirdi.



İlk yarının kalan bölümünde daha baskılı taraf Beşiktaş olmasına karşın, siyah-beyazlılar aradığı golü bulamadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına daha atak bir görüntüde başlayan Partizan önünde zaman zaman zor anlar yaşayan Beşiktaş, bununla birlikte rakibinin gol bulmasına engel olmasını bildi.



Son 20 dakikalık bölümü düşük tempoda geçen maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.



Sırbistan deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönen Beşiktaş, 30 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçında Partizan'ı Vodafone Arena'da konuk edecek.

PARTİZAN-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşan Beşiktaş, bir önceki turda oynadığı LASK Linz maçına göre sahaya 4 değişikle çıktı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettikleri LASK Linz maçında ilk 11'de yer verdiği Roco ile Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında yedek kulübesinde yer aldı.



Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad'a getirilmedi. Partizan maçında bu 4 ismin yerine Gökhan Gönül, Vida, Quaresma, Necip Uysal ilk 11'de başladı.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK

UEFA tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen karşılaşmaya konuk takım Beşiktaş'ın taraftarları alınmadı. Karara göre, İstanbul'daki rövanş maçına da Partizan taraftarları alınmayacak.



Partizan taraftarlarının ise maça ilgisi yoğundu. Sırp taraftarlar, 32 bin kişi kapasiteli tarihi stadın büyük bölümünü doldurdu. Sadece kale arkası bölümlerde boşluklar gözlendi.



Partizan Stadı'ndaki karşılaşmayı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de takip etti.



MAÇTA İLGİNÇ İSİM BENZERLİĞİ

Sırbistan ekibinin savunmasında iki ismin Nemanja Miletic olması kafaları karıştırdı.



Aynı isim ve soyadı taşışan Miletic'lerden 16 Ocak 1991 doğumlu olan, 73 numaralı formasıyla savunmanın sağında forma giydi. 26 Temmuz 1991 doğumlu olan diğer Miletic ise 26 numaralı formasıyla savunmanın solunda görev yaptı.

