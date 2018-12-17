Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli futbolcu Pepe, sosyal medyadan siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı gönderdi.



Pepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Beşiktaş taraftarı, yönetimi, teknik ekibi ve takım arkadaşlarıma bana inandıkları için teşekkür ederim. Beşiktaş en iyisini hak ediyor. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Beşiktaş Kulübü de internet sitesinden yaptığı açıklamayla Pepe'ye emeklerinden dolayı teşekkür etti.



Thank you to all @besiktas fans, administration, teammates and staff for believing in my work🙏🏻 You @besiktas deserve the BEST . I will never forget you @vodafonepark 📣🇹🇷

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Remember ... No Bad Days🦅#P3PE #Pepe5 #NoBadDays pic.twitter.com/fz8a62ouK2 — Pepe (@officialpepe) 17 Aralık 2018