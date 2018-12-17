Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli futbolcu Pepe, sosyal medyadan siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı gönderdi.
Pepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Beşiktaş taraftarı, yönetimi, teknik ekibi ve takım arkadaşlarıma bana inandıkları için teşekkür ederim. Beşiktaş en iyisini hak ediyor. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Beşiktaş Kulübü de internet sitesinden yaptığı açıklamayla Pepe'ye emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Pepe'den Beşiktaş'a veda mesajı
Anadolu AjansıSpor
Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli futbolcu Pepe, sosyal medyadan siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.
Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli futbolcu Pepe, sosyal medyadan siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı gönderdi.