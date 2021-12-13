Pereria: Şampiyon olacak takım bu fırsatları kaçırmamalı

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, bu hafta önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirterek, "Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takımın bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor" dedi.



Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep'e galibiyet için geldiklerini belirtti.

"TAKIMIM MÜCADELE ETMEDİ DİYEMEM"



Bu maçtan alınacak 3 puanın önemini bilerek karşılaşmaya çıktıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:



"Maça iyi başladık ve pozisyonlar ürettik ama sonuçlandıramadık. İlk bir hatamızla gol yedik. Kazanmak isteyen bir takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. Geriye düştükten sonra beraberliği yakaladık. 2. golü ararken ikinci hatadan sonra yeniden geriye düştük. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Bir hatadan daha gol yedik. Şampiyon olmak için böyle hatalar yapmamak lazım. Oyuncularımı savunurum her şeye rağmen. Takımım koşmadı mücadele etmedi diyemem ama hatalarımızı görmemiz lazım."

"BİREYSEL HATALARIN SEBEBİNİ BEN DE ANLAYAMIYORUM"



Pereira, Trabzonspor'un da puan kaybettiği bir haftada yaşanan puan kaybının hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. O yüzden bunun sebebini açıklayamam. Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takım bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor" diye konuştu.



Fenerbahçeli teknik adam, istifa düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soruya, "Bu, burada gazetecilerle konuşulacak konu değil" yanıtını verdi.

