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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı

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Spor

SON DAKİKA HABERİ: PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a ihtar cezası verdi.

Son dakika haberi! 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmaları nedeniyle ihtar cezası verdi.

SERGEN YALÇIN'A BİR MAÇ MEN

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldı.

PFDK ayrıca; Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a 'saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle bilet blokesi ve para cezası verdi.

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