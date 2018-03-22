PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmaları nedeniyle ihtar cezası verdi.
SERGEN YALÇIN'A BİR MAÇ MEN
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldı.
PFDK ayrıca; Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a 'saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle bilet blokesi ve para cezası verdi.