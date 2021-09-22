Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da gollerine devam ediyor

İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin galibiyet golünü 90+6'da Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao attı.

Galatasaray'daki iki sezonluk macerası hayal kırıklığı ile sona eren ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol atmayı başardı.



Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.

Falcao'nun La Liga'daki yükselen performansı, İspanya'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gol Coracol, yaptığı haberin manşetinde "Falcao'nun gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.