Rangers'ın efsane teknik direktörü Walter Smith, 73 yaşında hayatını kaybetti  (Walter Smith kimdir?)

Rangers, Everton ve İskoçya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walter Smith, 73 yaşında hayatını kaybetti.



Tecrübeli Teknik adamın ölüm haberinin ardından UEFA, İskoçya Futbol Federasyonu, Manchester United ve Glasgow Rangers gibi kulüpler, taziye mesajları yayımladı.



Glasgow Rangers kulübü, sosyal medya hesaplarındaki logosunu siyah-beyaz hale getirdi.



İskoçya Futbol Federasyonu ise "Eski İskoçya milli antrenörü ve İskoç futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Walter Smith'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyiz. İskoç Futbol Federasyonu'ndaki herkesin düşünceleri şu anda arkadaşları ve ailesiyle birlikte" mesajını paylaştı.



WALTER SMITH KİMDİR



Walter Smith, 24 Şubat 1948 Lanark doğumlu İskoçyalı eski futbolcu ve teknik direktördür.



KARİYERİ



Kariyerine Dundee United takımında başlayan Smith, uzun süre burada oynadıktan sonra futbola Dumbarton takımında devam etti.



Tekrar Dundee United'a döndükten sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakıp yardımcı antrenörlük yapmaya başlayan Smith, İskoçya U-19 ve İskoçya U-21 takımlarını çalıştırdı.



1986 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İskoçya'nın o zamanki teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un yardımcılığını yapan Smith, aynı zamanda Glasgow Rangers takımında da teknik direktör Graeme Souness'ın yardımcılığını yaptı.



1991 yılında Souness'ın takımdan ayrılmasıyla Glasgow Rangers'ın başına geçen Smith, 1998 yılında İngiliz takım Everton'ın başına geçti.

2002 yılında Everton'dan ayrılan Smith, 2004 yılına kadar Manchester United takımında yine o zaman ve şu an teknik direktörü olan Sir Alex Ferguson'ın yardımcılığını yaptı.

2004 yılında İskoçya'nın başına geçtikten sonra 2007 yılında tekrar Glasgow Rangers'a geri döndü. İlk sezonunda takımını UEFA Kupası'nda finale taşıyan Smith, 2011 yılında takımdan ayrıldı.



Smith ayrıca Britanya İmparatorluğu Nişanı'nın "Officier" ( Subay) rütbesine getirildi.