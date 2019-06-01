Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ATP klasmanının 147. sırasında yer alan İtalyan Salvatore Caruso'yu 2 saat 4 dakika süren mücadelede 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.



Kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, dördüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile eşleşti.



Turnuvada 4 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Avusturyalı Dominic Thiem, klasmanın 47. sırasındaki Uruguaylı Pablo Cuevas'ı 6-3, 4-6, 6-2 ve 7-5 sona eren setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.



Thiem, dördüncü turda Fransız Gael Monfils ile mücadele edecek.



5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, zorlandığı maçta 30 numaralı seribaşı Sırp Dusan Lajovic'i 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 ve 6-2 sona eren setlerle 3-2 mağlup ederek üst tura kaldı.



KADINLARDA OSAKA VE WİLLİAMS ELENDİ



Tek kadınlar üçüncü turunun gündüz seansında, dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka'nın Çek Katerina Siniakova'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından ABD'li Serena Williams da elendi.



Kariyeri boyunca 3'ü Fransa Açık'ta olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu bulunan organizasyonun 10 numaralı seribaşı tenisçisi Williams, vatandaşı dünya 35'incisi Sofia Kenin'e 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek üçüncü turda saf dışı kaldı.



3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise Ukraynalı Lesia Surenko'yu 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek yoluna devam etti. Son şampiyon Halep, dördüncü turda Polonyalı Iga Swiatek ile korta çıkacak.



NADAL VE FEDERER KORTA ÇIKACAK



Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Juan Ignacio Londero, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer de Arjantinli Leonardo Mayer ile dördüncü tur maçına çıkacak.



Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ise 19 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza karşısında çeyrek final bileti arayacak.