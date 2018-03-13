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Roma - Shakhtar Donetsk maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? (Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'nde)

ntv.com.tr

Spor

Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonu 2. tur rövanş maçında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibi AS Roma, İtalya'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 13 Mart Salı günü karşılaşacak. İlk maçı 2-1 Ukrayna temsilcisi Donetsk kazanırken, Cengiz Ünder Roma'nın ilk golünü atmıştı. Peki Roma - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak, Cengiz Ünder ilk 11'de oynayacak mı?

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Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş karşılaşmalarına 13 Mart'ta bu akşam oynanacak 2 maçla devam edecek.

İtalya'da oynanacak karşılaşmada Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma, ilk maçta 2-1 yenildiği Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

Ukrayna'da oynanan karşılaşmada takımın tek golünü atan Cengiz Ünder, takımına avantajı da getirdi.

Gecenin diğer maçında ise İngiliz ekibi Manchester United, İspanya'da 0-0 berabere kaldığı Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım forması da giyen Cengiz Ünder'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. 

ROMA SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, 13 Mart Salı akşamı 22.45'te başlayacak AS Roma - Shakhtar Donetsk maçını TivibuSpor 2 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.

ROMA SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

ROMA NASIL TUR ATLAR?

Roma, deplasmanda attığı gol nedeniyle 1-0 ile tur atlayacak. İki farklı galibiyetler de turu Roma'ya getirirken, 3-2, 4-3 gibi mağlubiyetlerle birlikte deplasman ekibinin alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Shakhtar tur atlayacak.

Cengiz Ünder, Ukrayna'daki ilk maçta Shakhtar filelerini sarsmıştı.
Cengiz Ünder, Ukrayna'daki ilk maçta Shakhtar filelerini sarsmıştı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL 2. TURA NASIL YÜKSELDİLER?

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City, Napoli ve Feyenoord'un olduğu grubu 2. sırada tamamladı.

 Roma ise Chelsea, Atletico Madrid ve Karabağ'ın yer aldığı C Grubu'nu lider tamamlayarak tur atladı.

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