Roma - Shakhtar Donetsk maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? (Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'nde)

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş karşılaşmalarına 13 Mart'ta bu akşam oynanacak 2 maçla devam edecek.
İtalya'da oynanacak karşılaşmada Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma, ilk maçta 2-1 yenildiği Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.
Ukrayna'da oynanan karşılaşmada takımın tek golünü atan Cengiz Ünder, takımına avantajı da getirdi.
Gecenin diğer maçında ise İngiliz ekibi Manchester United, İspanya'da 0-0 berabere kaldığı Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım forması da giyen Cengiz Ünder'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
ROMA SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, 13 Mart Salı akşamı 22.45'te başlayacak AS Roma - Shakhtar Donetsk maçını TivibuSpor 2 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
ROMA SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
ROMA NASIL TUR ATLAR?
Roma, deplasmanda attığı gol nedeniyle 1-0 ile tur atlayacak. İki farklı galibiyetler de turu Roma'ya getirirken, 3-2, 4-3 gibi mağlubiyetlerle birlikte deplasman ekibinin alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Shakhtar tur atlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL 2. TURA NASIL YÜKSELDİLER?
Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City, Napoli ve Feyenoord'un olduğu grubu 2. sırada tamamladı.
Roma ise Chelsea, Atletico Madrid ve Karabağ'ın yer aldığı C Grubu'nu lider tamamlayarak tur atladı.