Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı mücadelede Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti.

Haberler - Ntvspor 12.10.2021 - 23:52

Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu

2022 FIFA Avrupa Elemeleri A Grubu 6. maçında sahasında Lüksemburg'u konuk etti.

Algarve Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.

, karşılaşmada üç gol atarak hat-trick yaptı. Böylece Ronaldo, milli takımlarda en çok hat-trick yapan futbolcu oldu.

'in diğer sayıları ise Bruno Fernandes ve Joao Palhinha'dan geldi.

Bu galibiyet sonrası puanını 16'ya çıkarırken, Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.

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