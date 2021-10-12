Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. maçında Portekiz sahasında Lüksemburg'u konuk etti.



Algarve Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Portekiz 5-0 kazandı.



Cristiano Ronaldo, karşılaşmada üç gol atarak hat-trick yaptı. Böylece Ronaldo, milli takımlarda en çok hat-trick yapan futbolcu oldu.



Portekiz'in diğer sayıları ise Bruno Fernandes ve Joao Palhinha'dan geldi.



Bu galibiyet sonrası Portekiz puanını 16'ya çıkarırken, Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.