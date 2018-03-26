Ryan Babel attı; Hollanda, Portekiz'i sahadan sildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanan hazırlık maçında Ryan Babelli Hollanda, konuk olduğu Ricardo Quaresma ve Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i deplasmanda 3-0 yendi. Ev sahibi ekipte Canceo, 61. dakikada takımını 10 kişi bırakırken; Hollanda'nın 2. golü Ryan Babel'den geldi.



Maçta etkibi bir oyun sergileyen Hollanda, 11. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Ryan Babel'in kafa golü geldi ve Portakallar skoru 2-0 yaptı. 45'te Vingil van Dijk'in golü ilk yarının ve maçın skorunu ilan etti, Portekiz: 0 - Hollanda: 3.



Son Avrupa şampiyonu Portekiz, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'ya 4-0 yenildiği maçtan sonra ilk kez ilk yarıda kalesinde 3 gol gördü.



Portekiz'de, daha önce 44. dakikada sarı kart gören Cancelo, 61. dakikada ikinci sar7ı kartan oyun dışı kaldı. Kırmızı karttan dolayı oyun bir süre dururken; bir kaç taraftar sahaya girerek, Cristiano Ronaldo ile öz çekim gerçekleştirdi.



Maça ilk 11'de başlayan Ricardo Quaresma, 55. dakikada kenara geldi; Fenerbahçeli Luis Neto ise 2. yarıda oyuna dahil oldu. Ryan Babel ise 84 dakika sahada kaldı.

