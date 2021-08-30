Sacha Boey’den maç sonrası açıklama: Bir hata varsa hepimiz yaptık

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.



Maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Luyindama, "2-0'dan 2 gol yedik. Futbolda olan şeyler. Takımın üstünde yorgunluk var. Lig uzun kendimizi toparlayacağız." dedi.



Bireysel hatalar sorusu üzerine tecrübeli stoper, "Bir hata varsa hepimiz yaptık. Bir kişiye mal edemeyiz bunu." diye konuştu.



Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol beki Sacha Boey, "Hatalar... Böyle hatalar yapınca gol oluyor. Biz de 2 tane yaptık. Yorgunluk olduğunu sanmıyorum. Maçın başında da 2-0 öndeydik. Ne oldu bilmiyorum." dedi.



Barış Alper Yılmaz ise üzgün olduğunu belirtirken, "Gerçekten çok üzüldük. Güzel oynayıp 2-0'ı yakalıyorsunuz. Sonra ne olduysa skor eşitleniyor. Çok üzgünüz. Milli arada ders çıkarıp hataları en aza indireceğiz. Bu maçı bu hale getirmemiz bize yakışmadı. Antrenmanlarda olabildiğinde kendimi geliştirmeye çalşıyorum. Sahada iyi bir Barış yansıtmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun