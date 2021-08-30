Sacha Boey’den maç sonrası açıklama: Bir hata varsa hepimiz yaptık

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Luyindama maçı değerlendirdi.

Ntvspor 30.08.2021 - 09:55

Sacha Boey’den maç sonrası açıklama: Bir hata varsa hepimiz yaptık

İlişkili Haberler

Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı

Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'da oynayacağı maçların tarihleri açıklandı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'da oynayacağı maçların tarihleri açıklandı

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Luyindama, "2-0'dan 2 gol yedik. Futbolda olan şeyler. Takımın üstünde yorgunluk var. Lig uzun kendimizi toparlayacağız." dedi.

Bireysel hatalar sorusu üzerine tecrübeli stoper, "Bir hata varsa hepimiz yaptık. Bir kişiye mal edemeyiz bunu." diye konuştu.

Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol beki Sacha Boey, "Hatalar... Böyle hatalar yapınca gol oluyor. Biz de 2 tane yaptık. Yorgunluk olduğunu sanmıyorum. Maçın başında da 2-0 öndeydik. Ne oldu bilmiyorum." dedi.

Barış Alper Yılmaz ise üzgün olduğunu belirtirken, "Gerçekten çok üzüldük. Güzel oynayıp 2-0'ı yakalıyorsunuz. Sonra ne olduysa skor eşitleniyor. Çok üzgünüz. Milli arada ders çıkarıp hataları en aza indireceğiz. Bu maçı bu hale getirmemiz bize yakışmadı. Antrenmanlarda olabildiğinde kendimi geliştirmeye çalşıyorum. Sahada iyi bir Barış yansıtmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...