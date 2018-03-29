Sadri Şener: Stadın adı Şenol Güneş diye gitmiyorum

TRT Spor'a konuk olan Sadri Şener; 2011'de Galatasaray'a transfer olan Selçuk İnan ve 2012'de sarı-kırmızılılara imza atan Burak Yılmaz'a kırgın olduğunu söyledi.



Şener "Selçuk ve Burak'ın gidişine çok kırıldım. Menajerleri beni kandırdı. 'Rusya'dan isteyen takımlar var' dediler. Meğer o takım Galatasaray'mış. Ben kulüp başkanı olsaydım Burak'ı tekrar Trabzonspor'a transfer etmezdim" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in adının Trabzonspor'un yeni stadına verilmesini anlayamadığını ifade eden Sadri Şener "Teknik adamlar ve futbolcular. emeklerini karşılığında para alırlar. Hem parasını verip hem müzesini yapıp hem ismini stada vermek bana garip geliyor. Şenol Güneş giderken talihsiz şeyler söyledi. Trabzonspor'daki kaleciliği unutulmaz ama istifa eden insana da ben Sadri Şener olarak ‘Kal’ demem. Ertesi gün de Tolunay Kafkas'ı getirdim. Benim aleyhimde demeç verdikten sonra hiç görüşmedim. Trabzonspor’un yeni stadına Şenol Güneş ismi verildiği için hiç gitmedim. Fikret Orman, beni aradı ‘Şenol Güneş'i alıyorum’ dedi. Ben de ‘Al’ dedim; kimsenin ekmeğine engel olmam. İsim verildikten sonra stada hiç gitmedim" dedi.



"SOSA DİYE BİR ARKADAŞ VAR..."



Trabzonspor yönetiminin transfer politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sadri Şener, Jose Sosa'nın alınmasını eleştirdi. Trabzonspor'un eski başkanı “Sosa diye bir arkadaş var, Beşiktaş’ta oynadı. Trabzon’a zaten zor geldi. Ben bile görüyorum. Zorla oynuyor. Yanlış transfer. Büyük paralar alıyorsunuz. Bunun karşılığını vereceksiniz. Kötü oyuncular alındı. Yabancı oyuncu alırken dikkatli olmak lazım. Menajerler kandırıyorlar seni beni... Benim de başıma geldi.” dedi.

