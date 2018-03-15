Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası taraftarı selamladı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Güneş "Sonuç olarak kaybettik. Bizim için üçüntü verici. İki maç da beklenmleyen skorlarla bitti. Sonuç olarak kaybettik. Eleme maçında Bayern Münih'a kaybetmek üzüntü verici. Yatırım olarak bizden daha fazla yatırım yapan bir takım ama ne olursa olsun sahada kazanmak önemli. Bu taraftarın önünde kaybetmek üzüntü verici. Ne yapacağımıza bakacağız. Tüm oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Oynayan oyuncular, oyun olarak ellerinden geleni gösterdi. Oyun olarak değil ama sonuç olarak kaybettik" dedi.



Artık hedeflerinin lig ve kupa şampiyonluğu olduğunun altını çizen Güneş "Şampiyonlar Ligi bitti. Lig ve kupa var. Tüm maçlar önemli. Başakşehir güçlü bir takım. 3-4 yıldır iyi işler yapıyorlar. Zor maç olacak. Umarım ki kazanırız" şeklinde konuştu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında Bayern Münih'e hatalarından dolayı 3-1 yenildiklerini söyledi.



Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 16 turundaki iki yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Zaten ilk maçtaki sonuç tur şansımızı ortadan kaldırmıştı. İkinci maçta kazanamazsak da en azında kaybetmek istemiyorduk. Oyun olarak rakipten aşağı değildik. Sonuçta hatalarımızdan 3-1 mağlup olduk" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de oynanan futboldaki temponun Şampiyonlar Ligi'nin gerisinde olduğunu kaydeden Güneş, "Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak ve tecrübemizle daha iyisini yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



Siyah-beyazlı taraftarların kendisine verdiği desteğe değinen Şenol Güneş, şunları aktardı:



"Hepsine teşekkür ediyorum. O gururu ben duyuyorum. Yaptığınız işin karşılığı olarak takdir edilmek güzel şey. Biz onların mutlu olması için işimizi yapıyoruz. Yenildik, soyunma odasına gittim. Çağrı olmaz diye düşünüyordum. Kendimi mahcup olarak hissediyorum. Sıkılıyorum, utanıyorum. Karşılığını ne kadar verdim diye düşünüyorum. Futbolun güzel olması için bu işi biraz irdelemek lazım. Tam tersine hep saha dışına çıkıyoruz."



Bütün oyuncuların ellerinden gelen gayreti gösterdiğini ve ülke futbolunun daha iyi olması için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Oyuncular yaptığının karşılığını yeterli görmeyecek. Biz daha çok çalıştıracağız. Taraftar az oynayan oyuncuyu ilah yapmayacak. Yatırım daha fazla olacak. Altyapıda sabırlı olacağız. Düzeltilmesi gereken futbola bakış. Sevinmek ve üzülmek yerine daha iyisini yapmalıyız. Bayern Münih, iki maçta da aynı anlayışla oynadı" şeklinde konuştu.



Ekonomik olarak Türk kulüplerinin durumunun ortada olduğunu anlatan Güneş, "Ülke futbolunun yapısıyla ilgili sorunları konuşmak için söylüyorum. Neden Mustafa, Müller'in kalite olarak altında diye eleştiri yapılıyor. Zaten fiyatından belli" diyerek sözlerini tamamladı.

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇININ DAVETSİZ MİSAFİRİ

