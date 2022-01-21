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Galatasaray'da 2 dönem başkanlık yapmış Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. 5 Temmuz 1931 doğumlu olan Beyazıt, 91 yaşında vefat etti.

SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR?

Türk iş insanı, sanayici ve eski Galatasaray Başkanı olan Selahattin Beyazıt 5 Temmuz 1931 doğumlu.

1976 yılındaki gelir vergisi rekortmenleri arasında üçünsü sırada olan ve dönemin önde gelen iş insanlarından olan Beyazıt, Sanayi sektöründe metal, toprak, ve otomotiv alanlarında öne çıktı. Beyazıt Şirketler Topluluğu’nun yönetim kurulu başkanlığını ve Türk Pirelli yönetim kurulu başkanlığı da yürüttü.

Galatasaray'da başkanlığı döneminde futbol takımı toplamda 9 kupa kazandı. Ayrıca başkanlık döneminde Riva arazisini de Galatasaray Kulübüne kazandıran Beyazıt'ın adı, Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide verildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/U9UdrJLdCC — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2022

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