Şenol Güneş: Kıran kırana bir maç olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Şenol Güneş "İkinci maçımızı oynayacağız. İstanbul'daki maçtan sonra buraya gelmek, farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. Denizde, kumsalda insanlar tatil yapıyorlar. Bir gün önce İstanbul'da kar yağıyordu. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Norveç; son yıllarda yükselen, genç bir takım. Takım oyununu iyi oynayan, fizik gücünü iyi kullanan, bireysel özelliklerle de sonuç alabilen bir takım. Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncular piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacaktır. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama zorlukları aşacak gücümüzün de var olduğunu biliyoruz. Maça hazırız. Takımın havası çok iyi. Her katılan arkadaş bu işin bir parçası oluyor. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tüm oyuncular kenetlendi" ifadelerini kullandı.