Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçı öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dün akşam Trabzon'da Rusya ile oynanan maçın devre arasında arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyundan alınan Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı." denildi.
Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı
Anadolu AjansıSpor
Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçı öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçı öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.