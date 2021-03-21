Sergen Yalçın: Skor bizim için iyi de değil, kötü de değil

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, rakipleri karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.



Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Her iki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncular koştular, çaba sarf ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Hem Fenerbahçe kalecisi engel oldu hem de oyuncularımız bunu sağlayamadı. Ozan Tufan da güzel bir gol attı" dedi.

"Skor bizim için iyi de değil, kötü de değil" diyen Yalçın, "Önde olan tarafız, arayı bir puan daha açtık. Ligin final bölümü oynanacak, kolay değil. İki ağır maç oynadık, hepsi zor maçlardı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum, çok mücadele ettiler, çok koştular. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Zaman zaman bu tür şansız durumlar maç içinde oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



HAKEM HALİL UMUT MELER'E TEPKİ



Maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Yalçın, "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur." diye konuştu.



Takımının maçlarda pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Yalçın, "Bu maçta da ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık. Karşımızda Fenerbahçe gibi büyük bir camia, güçlü bir takım vardı. İyi oyuncuları var. Kolay maç değil. Kupada 120 dakika oynadık. Oyundan memnunum. Oyunculara teşekkür ediyorum. Ligin bitimine çok var, devamına bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

