Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un resmen göreve başlamasının ardından, takımı gelecek sezon kimin çalıştıracağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın ise sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Aykut Kocaman'ın yerine gelecek hoca için açıklama yapan Akın, şu ifadeleri kullandı:

''Söylüyorum. Hazır olun, sakin olun bir nefes alın çünkü çok heyecanlanabilirsiniz. Böyle şok olmayın sakin olun, derin bir nefes alın. İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası. Sonra gelip buraya "Serhat ağabey özür dilerim, sen haklıymışsın" falan olmasın yalnız. Ben size söylüyorum, yer yerinden oynayacak. Fenerbahçe'nin yeni hocası Luis Enrique. Luis Enrique hayırlı uğurlu olsun. Ben size söyleyim. Hadi bakalım Luis Enrique Fenerbahçe hocası olacak. Camiaya, Fenerbahçelilere hayırlı uğurlu olsun yeni teknik adam''

Serhat Akın açıklamasıyla ilgili Fenerbahçe cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

LUIS ENRIQUE KİMDİR?

Luis Enrique, 8 Mayıs 1970 tarihinde Gijón, İspanya’da dünyaya geldi.

Tam adı Luis Enrique Martínez García’dır. 11 yaşında iken Sporting Gijón takımının altyapısında futbola başlamıştır.



1991-1996 yılları arasında orta saha oyuncusu olarak Real Madrid‘de oynadı daha sonra ise 1996-2004 yılları arasında Barcelona‘da forvet olarak görev yaptı.



10 Ağustos 2004 tarihinde son maçına çıkarak aktif futbol hayatını sonlandırdı.



Barcelona’da oynadığı 8 yılda iki lig, iki Kral Kupası, birer kez Avrupa Kupa Galipleri, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı. 1994, 1998 ve 2002 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı’nın formasını giydi.

2008-2009 sezonu başında FC Barcelona B takımının başına teknik direktör olarak geçti. 20 Haziran 2011 tarihinde ise AS Roma takımıyla iki yıllığına anlaştı.

İlk sezonunda takım ligi 7. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılamayınca 10 Mayıs 2012 tarihinde takımdan ayrıldı. Roma’dan ayrıldıktan sonra teknik adamlık kariyerine bir sezon ara verdi.



13 Haziran 2013 tarihinde İspanya‘nın Galiçya bölgesinde bulunan Vigo kentinin takımı “Celta de Vigo”ya geçti ve 13 Haziran 2014 tarihine kadar görev yaptı.



14 Haziran 2014 tarihinde Barcelona‘ya teknik direktör olarak transfer oldu. Enrique, geçtiğimiz yaz Barcelona'daki görevinden ayrılmıştı.