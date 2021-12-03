Sertaç Şanlı'nın kariyer rekoru kırdığı gecede Anadolu Efes'in serisi sona erdi

Turkish Airlines Euroleague 13. hafta maçında Anadolu Efes, evinde Barcelona'yı konuk etti.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 önde geçen Ergin Ataman'ın ekibi, farkı çift hanelere çıkardığı ikinci çeyrek sonrası devreye 47-37 üstün girdii.



Üçüncü çeyrekte lacivert-beyazlılar Shane Larkin ve Vasilije Micic ile sayılar bulurken, Barça çeyrek sonunda farkı aşağı çekti ve son on dakika 68-62 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi.



Barcelona, son çeyrekte 13 sayı üreten Sertaç Şanlı ile öne geçmeyi başardı. Son saniyelerde rakibini yakalayan Anadolu Efes 80-80 ile maçı uzatmaya taşıdı.



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Uzatma bölümünde hakem kararlarına itiraz eden Ergin Ataman, iki teknik faulle diskalifiye edildi. 5 dakikalık bölümde rakibine yetişemeyen Efes parkeden 93-95 mağlup ayrıldı.



Bu sonucun ardından Efes'in 4 haftalık galibiyet serisi son bulurken, Barça üst üste 5. kez kazandı.



Anadolu Efes'te Vasilije Micic 26, Adrien Moerman 16, Shane Larkin 14, Tibor Pleiss 13 sayı üretti. B

Barcelona'da Sertaç Şanlı 24, Nikola Mirotic 18 sayıyla oynadı.