SON DAKİKA: 22 takımlı Süper Lig için TFF kararını verdi (Süper Lig kaç takımla oynanacak?)

SON DAKİKA: TFF, "Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir" açıklamasında bulundu. Süper Lig'e çıkan son takım TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde penaltılar sonucunda, Fatih Karagümrük takımı oldu. Play off finalinde kaybeden Adana Demirspor’un da Süper Lig’e çıkmasıyla ilgili iddialar son buldu.

02.08.2020 - 17:05

SON DAKİKA: 22 takımlı Süper Lig için TFF kararını verdi (Süper Lig kaç takımla oynanacak?)

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