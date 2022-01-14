SON DAKİKA: Beşiktaş, Gaziantep engelini tek golle geçti

Son dakika haberi! COVID-19 test sonucu pozitif çıktığı için Çaykur Rizespor maçında Beşiktaş ile sahaya çıkamayan teknik direktör Önder Karaveli, takımın başına galibiyet ile döndü.



Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep ekibi ise şu kadro ile Vodafone Park'a çıktı: Günay; Djilobodji, Tosca, Ertuğrul; Doğan, Vetrih, Furkan, Recep, Sagal; Maxim, Muhammet



Yüksek tempoda başlayan mücadelede iki ekip de rakip kaleye gitmekte zorlanırken, ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık için maçın 6. dakikasında ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



67. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rachid Ghezzal'ın sert şutunda top Gaziantep FK kalecisi Günay'dan dönerken, seken topu tamamlayan Michy Batshuayi siyah beyazlıları öne geçirdi.



90+4'te ceza sahasında Günay ile karşı karşıya kalan Cyle Larin, farkı ikiye çıkardı fakat VAR kontrollerinin ardından ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gaziantep FK'yı kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı.