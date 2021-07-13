SON DAKİKA: Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırdı

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Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.



Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan ayrılarak yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.

KOÇ'TAN VEDA



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'e teşekkür etti ve başarılar diledi.



Koç şunları kaydetti:



"Yaşını yansıtmayan karakterlerden biri. Sadece iyi bir Fenerbahçe taraftarı değil, iyi bir baba, iyi bir eş. Aile hayatını da biraz biliyorum, kısacası iyi bir insan. Evet, bu sektör profesyonelleşti. Bir yere kadar oyuncular yürekten oynayabiliyor. Ama Gökhan dibine kadar yürekten Fenerbahçe için oynayan bir futbolcumuz.



Fenerbahçe’ye döndüğü için canıgönülden ben sevindim. Çünkü ben çok istiyordum. Farklı düşünenler de vardı. Ama ben seçim kampanyamda da, başkan seçilmeden önce de ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim. Bugüne geldik. Ben tekrar teşekkür ediyorum sana, eşine, çoluğuna, çocuğuna… Ve bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum.”

GÖNÜL: FORMAYI TEKRAR GİYMEK BÜYÜK ONURDU



Gökhan Gönül de şöyle konuştu:



“Tekrar bu formayı giymek kadar büyük bir onurdu benim için. Onlara en azından bu formayı Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak bırakıyorum. Tarifi çok zor. Bazen kelimelerle ifade edemediğiniz çok güzel duygular yaşarsınız hayatınızda. Bazen çok zor durumlar olsa da. Benim yaşadığım mutluluklar tarif edilemez mutluluklardı bu camiada.



Her zaman söylerim, bu forma için terimi sonuna kadar terlettiğine inanan biriyim. Sadece terimi akıtarak değil çoğu zaman oldu gözyaşı da döktük yeri geldi kanımızı da döktük. Hiçbir zaman da bundan gocunmadım. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Benim için, benim hayatımda bu camianın, Fenerbahçe’nin yeri her zaman başka olacak. Bana tekrar geçen sene bu formayı giymeme vesile olan Başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum.”