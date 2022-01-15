SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Antalyaspor puanları paylaştı

Son dakika haberi! Geçtiğimiz hafta içerisinde teknik direktörlük görevine eski futbolcusu ve teknik direktörü İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, 60 yaşındaki isimin ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.



İsmail Kartal, ilk maçında sahaya şu kadro ile çıktı: Berke; Osayi, Min Jae, Serdar, Ferdi; Zajc, Sosa; Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Rossi; Serdar Dursun



Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin'in kadro tercihi ise şöyle oldu: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel



Düşük tempoda geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Fenerbahçe 72. dakikada Jose Sosa'nın frikikten attığı gol ile karşılaşmada öne geçmeyi başardı.



81. dakikada ise Fraport TAV Antalyaspor'un golü geldi. Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'den seken topu tamamlayan Doğukan Sinik, karşılaşmaya denge getirdi.



Genç eldiven Berke, bu pozisyonda sakatlandığı için karşılaşmaya devam edemedi ve sedye ile oyun dışına taşındı. Berke'nin yerine oyuna Ertuğrul Çetin girerken, 2003 doğumlu Ertuğrul kariyerindeki ilk lig maçına çıkmış oldu.



Bu beraberlik ile Fenerbahçe haftayı 33, Fraport TAV Antalyaspor ise 23 puanla kapattı.



Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti böylelikle 5 maça çıktı. Fenerbahçe ise son 6 maçında 1 kere kazanabildi.