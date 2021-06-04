SON DAKİKA | Futbolda şike kumpası: Hidayet Karaca'nın cezası belli oldu

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FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda, FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Savcı 13 Nisan'da açıkladığı mütalaada, sanıklardan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 2 bin 445 yıla kadar hapsini talep etmişti. FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın ise 3 bin 111 yıla kadar hapsi istenmişti. "Futbolda şike" soruşturma sürecini başlatan polis memuru Lokman Yanık'ın ise 391 yılda kadar hapis istendi.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Kararla ilgili mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söyledi:

"İçimizde buruk bir sevinç var. 3 Temmuz kumpas davasında bize iftira attılar, kul hakkı yediler. Allah bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin. Burada yaşananlardan derslerimizi almamız lazım. Maddi ve manevi zarar kolay kolay karşılanabilecek konular değil. Hukuken hakkımızı arama safhasındayız. Hesabını sormamız gereken daha çok kurum ve kişi var. En hesaplaşmak istediğim kesim o rüzgarı arkasına alarak Fenerbahçe'nin yapayalnız olduğu dönemde terör örgütünün en kuvvetli olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye vuran, saldıran, iftira atan kişi ve kurumlar. Bunlarla her şekilde hesaplaşacağız."