SON DAKİKA HABERİ: Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY: SENİNLEYİZ HOCAM

Galatasaray Kulübü, corona virüs testi pozitif çıkan 66 yaşındaki teknik direktöre, "Seninleyiz hocam" diye seslendi.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz!" mesajı paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" mesajı paylaşıldı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada da, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda ise, ''Kovid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.