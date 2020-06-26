SON DAKİKA HABERİ: 30 yıllık hasret son buldu: Premier Lig'de şampiyon Liverpool

ntv.com.tr 26.06.2020 - 00:09 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 00:18
Son dakika haberi! İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Liverpool oldu.
Kırmızılar, en yakın rakibi Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesiyle bitime yedi hafta kala 23 puan farkla şampiyonluğu garantiledi.
En son 1990'da İskoç teknik adam Kenny Dalglish yönetiminde Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...