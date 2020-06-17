SON DAKİKA: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 2021'e alındı (UEFA'dan İstanbul kararı)

SON DAKİKA: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ''Şampiyonlar Ligi'nde finaller Lizbon'da oynanacak'' dedi. Ceferin ayrıca,  İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin 2021'e alındığını belirtti.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 16:54

SON DAKİKA: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 2021'e alındı (UEFA'dan İstanbul kararı)

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İstanbul'daki 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin sitesi açıldı

Son dakika haberi! UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, erteleme kararının cesurca olduğunu belirterek, ''Bu karar verilmeseydi maçların tamamlanması mümkün olmayacaktı. Tüm futbol camiası omuz omuza verdi ve maçların yeniden başlaması için çaba gösterdi'' dedi. 

UEFA Başkan yardımcısı Giorgio Marchetti da açıklamalarda bulundu. Marchetti, ''Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, yarı finaller ve final 12 ve 23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'da yapılacak'' dedi. 

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