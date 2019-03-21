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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yapılan toplantının ardından futbolda yabancı sınırına ilişkin açıklama yaptı.



Orman şunları söyledi:



"Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz 2019-2020'de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor. 2-3 kulübümüz de kademeli olarak azaltılması gerektiğini düşünüyor. Yalnız artı gibi değil, neyse onun gibi devam edilmesi yönünde fikir belirtildi.

"YERLİ OYUNCU TEŞVİĞİNDE GELİRLER ARTIRILMALI"

Büyük kulüpler olarak ise yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini ve yerli oyuncuların teşvik edilmesinde gelirlerin artırılması yönünde karar bildirdik.

"KARARI FEDERASYON VERECEK"

Kademeli olarak indirilmesi kararı Kulüpler Birliği'nde alınmadı, 14'e çıkarılması da bizimle alınmadı. Hukuki yetki federasyonda olduğu için federasyon karar verecektir."

TFF Başkanı adaylığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Orman, "TFF adayının kim olacağından ziyade, beklentilerimizi konuştuk. Pazarlama tarafına önemli yatırımlar yapılması gerektiğini söyledik. Zaten vakfın bir aday belirleme gibi bir durumu yok" dedi.